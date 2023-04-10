NBC сообщил о расследовании из-за сбоя американских бомб JDAM на Украине

США проводят проверку из-за сбоя авиационных бомб JDAM, которые были поставлены на Украину. Об этом 10 апреля сообщил телеканал NBC со ссылкой на секретные документы Пентагона, оказавшиеся в интернете в результате утечки.

В одном из разделов содержится аналитическая информация о том, почему бомбы JDAM не оказали влияние на ход боевых действий. Предполагается, что либо взрыватели бомб не были взведены должным образом, либо могли возникнуть проблемы с сигналом GPS, причиной которых стали российские глушители.

Секретные документы США и НАТО по контрнаступлению Вооруженных сил Украины утекли в Сеть 6 апреля. Они содержат информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов. Украинские власти заявили о том, что документы являются фейком.

На следующий день в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, в которых подробно описана работа национальной разведки США по Украине. Газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки разведданных Пентагона составил порядка 100 документов. Они были выложены в открытый доступ в социальные сети. Позже минюст США начал расследование по этому делу.

Позднее, 8 апреля, американская газета написала, что после инцидента с утечкой документов Пентагона по ситуации на Украине доверие союзников к США сильно пошатнулось.

21 февраля агентство Bloomberg написало, что США передадут Украине высокоточные бомбы JDAM-ER, имеющие дальность полета до 72 км и наведение по GPS. Официально министерство обороны США не подтверждало отправку таких боеприпасов. Однако 21 декабря Пентагон сообщал, что в очередном пакете военной помощи Украине будут «высокоточные авиационные боеприпасы», не назвав их модель и количество.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.