Деятельность бизнес-тренеров хотят лицензировать

Деятельность блогеров в РФ могут лицензировать. Интернет-сферу будут регулировать из-за большого числа мошенников. С начала весны возбуждено несколько громких уголовных дел, сообщает телеканал «Известия». Все случаи связаны с уклонением бизнес-коучей от уплаты налогов. Мошенничество в Сети получило название «инфоцыганство». Организаторы курсов зачастую даже не имеют образования. Жертвами инфоцыганства часто становятся сотни тысяч россиян.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.