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«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру

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Космический телескоп «Хаббл» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) случайно сделал снимки «убегающей» черной дыры, летящей в космосе и оставляющей за собой инверсионный след из новообразовавшихся звезд, сообщил Fox News в воскресенье, 9 апреля.

Отмечается, что найденная черная дыра, возможно, весит как 20 млн солнц. По данным NASA черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то могла бы добраться от Земли до Луны за 14 минут.

«Инверсионный след» из звезд протяженностью 200 тыс. световых лет, оставляемый черной дырой, примерно в два раза превышает диаметр Млечного Пути», — говорится в сообщении.

Новые звезды формируются по мере того, как черная дыра врезается в газ перед собой, вызывая новые образования вдоль узкого коридора. NASA заявило, что обнаруженное наблюдение является беспрецедентным.

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29 марта дыра в 20 раз больше Земли прорвала поверхность Солнца. Из-за этого на Землю направились солнечные ветры со скоростью 1,8 млн миль в час. Этим объяснялись магнитные бури и неважное самочувствие у метеочувствительных людей.

28 октября прошлого года NASA опубликовала фотографию «улыбающегося» Солнца. Тогда стало известно, что темные пятна на Солнце называются корональными дырами, в которых быстрый солнечный ветер направляется в космос.

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