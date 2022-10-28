Обсерватория NASA опубликовала фото «улыбающегося» Солнца

Обсерватория солнечной динамики NASA в своем аккаунте в Twitter 27 октября опубликовала фотографию «улыбающегося» Солнца.

В тексте поясняется, что темные пятна на звезде, которые видны в ультрафиолетовом свете, являются корональными дырами, в которых быстрый солнечный ветер направляется в космос.

Ранее, 19 октября, в NASA показали новые снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности «Орел».

Облака космической пыли напоминают скалы, за что и получили такое название. Первая фотография «Столпов Творения» была сделана телескопом «Хаббл» в 1995 году, однако те кадры не отличались высокой четкостью и глубокой детализацией.

В сентябре NASA опубликовало первые снимки планеты за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета в 6–12 раз превосходит массу Юпитера и моложе остальных известных планет — ей всего от 15 млн до 20 млн лет, тогда как Земле 4,5 млрд лет.