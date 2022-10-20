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NASA опубликовало новые снимки «Столпов Творения»

Телескоп James Webb передал новые снимки Столпов Творения
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Фото: NASA
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Космической телескоп «Джеймс Уэбб» показал ученым новые снимки «Столпов Творения» — скопления межзвездного газа и пыли из туманности «Орел». Снимки опубликовало американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в среду, 19 октября.

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«Новые снимки «Столпов Творения», сделанные телескопом «Уэбб», помогут ученым обновить их модели образования звезд за счет более точного подсчета новых звезд, а также количества газа и пыли в этом районе», — добавили в NASA.

Облака космической пыли напоминают скалы, за что и получили такое название. Первая фотография «Столпов Творения» была сделана телескопом «Хаббл» в 1995 году, однако те кадры не отличались высокой четкостью и глубокой детализацией.

«Джеймс Уэбб» — самый крупный космический телескоп с зеркалом диаметром 6,5 метра. Аппарат запущен NASA в космос 25 декабря 2021 года при участии Европейского и Канадского космических агентств.

В сентябре NASA опубликовало первые снимки планеты за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета в 6–12 раз превосходит массу Юпитера и моложе остальных известных планет — ей всего от 15 млн до 20 млн лет, тогда как Земле 4,5 млрд лет.

12 июля «Джеймс Уэбб» показал первые пять снимков Вселенной. На фотоснимках, состоящих из 150 млн пикселей, показан свет, который шел до телескопа на протяжении миллиардов лет.

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