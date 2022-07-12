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NASA опубликовало снимки Вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб»

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Фото: NASA
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые пять снимков Вселенной, сделанных новейшим телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом сообщается 12 июля на сайте ведомства.

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«Космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» сделал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной. Первое глубокое поле Уэбба — это скопление галактик SMACS 0723, и оно изобилует тысячами галактик, в том числе самыми слабыми объектами, когда-либо наблюдаемыми в инфракрасном диапазоне», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на фотоснимках, состоящих из 150 млн пикселей, показан свет, который шел до телескопа на протяжении миллиардов лет.

«Полученная с помощью телескопа информация дает новые данные о том, как взаимодействие галактик эволюционировало с самых ранних этапов Вселенной», — сообщили в NASA.

11 февраля NASA опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», который на тот момент создал их уже 1560. Для того чтобы получить единое изображение, специалисты скомпоновали 18 расположенных случайным образом «точек», полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное, и детекторы NIRcam.

Телескоп «Джеймс Уэбб» является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он был запущен 25 декабря 2021 года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Ariane 5. На следующий день специалисты скорректировали траекторию полета телескопа. Прибор будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

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