NASA осуществил первую корректировку курса телескопа «Джеймс Уэбб»

Специалисты скорректировали траекторию полета телескопа «Джеймс Уэбб», который ранее в субботу был выведен на орбиту. Об этом говорится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Таким образом был осуществлен первый из трех плановых маневров «Уэбб».

«В 19:50 по времени Восточного побережья США (03:50 мск 26 декабря) началась первая операция по промежуточной коррекции. Она продолжалась 65 минут и сейчас завершена», — отметили в космическом ведомстве страны.

В NASA заявили, что этот маневр помог «выверить траекторию «Уэбб» в направлении второй точки Лагранжа, которая находится на расстоянии в 1 млн миль (около 1,5 млн км) от Земли». Ожидается, что путь к ней займет около четырех недель.

Теперь «Джеймс Уэбб» должен провести собственные маневры по коррекции тяги на среднем курсе, чтобы выйти на свою орбиту, добавили в NASA.

Ранее в субботу руководитель пресс-службы «Роскосмос» Дмитрий Струговец поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства с успешным запуском новейшего космического телескопа.

Кроме того он выразил надежду, что телескоп успешно доберется до точки Лангранжа L2, где его встретит российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ».

В это же день с успешным выводом на орбиту телескопа «Джеймс Уэбб» поздравил NASA президент США Джо Байден.

Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб» 25 декабря. Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). Телескоп будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

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