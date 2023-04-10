Экс-президент США Трамп заявил о «третьей мировой войне» в соцсети Truth Social

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз указал на «третью мировую войну», о чем он написал в своей социальной сети Truth Social 9 апреля.

«Третья мировая война», — написал бывший хозяин Белого дома без дополнительных комментариев и подробностей.

Трамп неоднократно акцентировал внимание на риске полномасштабного военного конфликта в результате политики действующих властей США. Например, 4 апреля в контексте того же вопроса он указал на открытые угрозы применения ядерного оружия — явление, которое происходит при администрации действующего президента Джо Байдена.

13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

29 января Трамп заявил, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны, и завел его туда американский президент Джо Байден. Он уверен, что, будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы.