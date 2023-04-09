В Британии отказ Байдена посетить коронацию Карла III назвали «ударом в спину»

Решение президента США Джо Байдена посетить Северную Ирландию, но при этом не явиться на коронацию Карла III, в Великобритании назвали «ударом ножом в спину». Об этом в воскресенье, 9 апреля, пишет Express.

Как сообщил источник газеты в Европейской исследовательской группе (EGR), отношение Байдена к Лондону члены парламента от Консервативной партии называют пренебрежительным, особенно после всего того, что США и Великобритания вместе сделали для Украины.

По информации издания, депутат-консерватор Дэвид Джонс считает, что визит американского лидера в Северную Ирландию, особенно в преддверии годовщины Белфастского соглашения, «положит его перспективы на переизбрание». При этом источник EGR уверен, что такое решение Байден принял исключительно исходя из внутриполитической повестки дня.

Ранее сообщалось, что Байден посетит Северную Ирландию с 11 по 14 марта и обсудит прогресс после заключения 25 лет назад Белфастского соглашения. Также глава государства обсудит с премьер-министром страны Риши Сунаком двусторонние отношения. Полиция Северной Ирландии заявила об опасности терактов во время визита.

5 апреля в Белом доме заявили, что представлять США на коронации Карла III в мае будет первая леди Джилл Байден. Сам американский лидер не будет присутствовать на мероприятии якобы из-за негативных последствий на его здоровье.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.