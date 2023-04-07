В Северной Ирландии предупредили о риске терактов во время визита Байдена и Сунака

Полиция Северной Ирландии заявила об опасности терактов во время визита президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом 6 апреля сообщил газете The Telegraph представитель правоохранительных органов.

«Есть реальная обеспокоенность тем, что могут быть предприняты попытки отвлечь полицию серьезными общественными беспорядками и использовать их в качестве платформы для террористических атак на полицию», — заявил помощник начальника полиции Бобби Синглтон.

Байден посетит Северную Ирландию с 11 по 14 марта и обсудит прогресс после заключения 25 лет назад Белфастского соглашения. Также глава государства обсудит с Сунаком двусторонние отношения.

Ранее, 28 марта, британская служба безопасности (MI5) повысила уровень террористической угрозы в Ольстере. Министр по делам Северной Ирландии Кристофер Хитон-Харрис упомянул о группе лиц, которые могут прибегнуть к «политически мотивированному насилию».

Власти объявили о повышении уровня угрозы терроризма в Ольстере на фоне расследования покушения на жизнь главного инспектора полиции детектива Джона Колдуэлла в городе Ома, произошедшего 22 февраля. В нападении подозревают радикально-националистическую организацию «Новая Ирландская республиканская армия».