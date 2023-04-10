Крутятся-вертятся: санкции не помешали росту продаж пластинок

Продажи виниловых пластинок в России растут, несмотря на санкции. Представители сети магазинов «Республика» сообщили «Известиям», что оценивают рост в 60%, тогда как книги, наоборот, продаются хуже. На прошедшей в Гостином Дворе книжной ярмарке non/fiction был представлен целый ряд стендов с LP, и их владельцы отмечали, что даже неизбежный рост цен из-за усложнившейся акустики не снизил интереса. А главные зарубежные релизы всё равно довольно быстро попадают к нам на продажу.

Второе рождение

Мода на винил началась не вчера: второе дыхание этот, казалось бы, устаревший формат получил еще в 2000-х, но поначалу оставался уделом совсем узкой прослойки коллекционеров и аудиофилов. Но чем дальше, тем более массовым становилось увлечение аналоговым звуком и сопутствующей эстетикой. И уже в конце прошлого года произошло знаменательное событие: впервые за несколько десятилетий суммарно в мире пластинок было продано больше, чем CD.

Россия тоже внесла свою лепту в этот результат, и даже проблемы с логистикой и уход главных музыкальных мейджоров с нашего рынка не смогли помешать ренессансу винила. Хотя сделали это удовольствие дороже.

— Средняя цена на одинарную пластинку у нас — 3000–3500 рублей. Новые партии из-за роста курса валют будут дороже процентов на 15–20. Но всё равно мы чувствуем огромный спрос. Если сравнивать 2022 год с 2021-м, то рост продаж — примерно плюс 60%. Это второе рождение формата. Люди коллекционируют, целенаправленно приходят, они ждут появления новых релизов. Современные артисты стали активно выпускать альбомы на виниле, — рассказала «Известиям» коммерческий директор сети магазинов «Республика» Наталья Яковлева.

С ней согласен владелец магазина виниловых пластинок Vinylshop.by Дмитрий Шульга. Как и «Республика», он представил часть своего ассортимента на non/fiction.

— Сейчас усложнилась логистика, увеличились цены. Тем не менее так или иначе пластинки всё равно у нас появляются. Вот, например, совсем недавно вышел новый альбом Depeche Mode, и сегодня купить его в Москве на LP — не проблема, — подчеркнул Дмитрий Шульга.

По его словам, увлечение винилом сильно «помолодело». Среди посетителей он видит много молодых людей, которые интересуются пластинками и готовы тратить на них деньги. «Это модно поставить дома проигрыватель, пригласить друзей послушать музыку», — отмечает собеседник «Известий».

Полгода ждать

Впрочем, винил продолжает быть меломанской историей, подчеркивает PR-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян. По ее опыту, максимальный первоначальный тираж LP, который стоит запускать в производство, — 1000 экземпляров. После возможна допечатка. Стоит учитывать и долгое ожидание тиража: зачастую спрос оказывается больше производственных возможностей.

— Перед Новым годом мы переиздали важную для нас пластинку «По волне моей памяти» Давида Тухманова, тираж 500 пластинок мы продали за одну неделю. Всем желающим не хватило, поэтому мы собрали предзаказы на новые 300 копий, сделали запрос на допечатку и ждем тиража до сих пор. Производством винила в России занимается один завод — ULTRA Production, и ждать тиража приходится около шести месяцев, — поделилась Карина Абрамян.

Именно с продукцией «Мелодии» у большинства граждан бывшего СССР ассоциируется само понятие «виниловая пластинка». И фирма действительно относится с большой любовью к своему наследию, переиздавая важные релизы. Вместе с тем выпускает совершенно новые записи. Например, в 2019-м в продаже появилось коллекционное издание фортепианного цикла Леонида Десятникова «Буковинские песни», стилизованное под альбом со старинными фотокарточками, которые действительно можно вытащить и покрутить в руках.

Своя эстетика

Мода на винил связана не только со стремлением к качественному звуку, но и с тоской по тактильным ощущениям — большим красивым конвертам, буклетам, самой эстетике прослушивания пластинок, отмечают производители и продавцы.

— Люди ищут кроме хорошего качества еще и эмоциональное зрительное восприятие образов, и физический контакт с предметом, а им уже много лет продают в той или иной упаковке один и тот же экран смартфона, — рассуждает продюсер Алексей Пилюгин, руководивший изданием «Рахманинов 150», выпущенным на днях Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан. Это первый виниловый релиз коллектива, прежде активно издававшего свои записи на CD и в digital-форматах.

«Рахманинов 150», где на двух пластинках разместились Симфония № 3 и «Симфонические танцы», — только начало: в следующем сезоне оркестр планирует выпустить комплект, включающий записи Третьей, Пятой и Девятой симфоний Бетховена. Вместе с тем существует немало сложностей и с производством, и с реализацией виниловых изданий в России.

— Себестоимость изготовления становится выше и выше каждый квартал. Мы не можем похвастаться качественной полиграфией, красками, сушкой, хотя, как оказалось, матрицы льем достойно, — поделился Алексей Пилюгин.

И всё же конкурентов у винила в плане эстетики сегодня нет, резюмировал он. А потому винил надо издавать, несмотря на проблемы и ошибки.