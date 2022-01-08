Игольный бизнес: продажи проигрывателей винила выросли вдвое

В России вырос спрос на виниловые проигрыватели . В 2021 году «М.Видео», «Эльдорадо» и Ozon продали вдвое больше таких устройств, чем годом ранее, а российский AliExpress — в 1,3 раза, рассказали «Известиям» представители компаний. В РФ продаются десятки тысяч проигрывателей, отметили участники рынка и аналитики. Этот спрос обусловлен модой на всё натуральное, в том числе звук, считают эксперты. Кроме того, пользователи, уставшие от однообразных цифровых носителей, стремятся разнообразить парк гаджетов, считают они.

Аналоговая ностальгия

В России вырос спрос на проигрыватели виниловых пластинок , которые с массового рынка CD-диски вытеснили еще в 1990-х годах. Об этом «Известиям» рассказали представители электронных ритейлеров и маркетплейсов. В 2021 году в «М. Видео» и «Эльдорадо» штучные продажи таких устройств выросли более чем вдвое по сравнению с 2020-м, а относительно 2019-го — почти в 3,5 раза , следует из материалов объединенного ритейлера.

Осенью 2021 года спрос на виниловые проигрыватели на «AliExpress Россия» увеличился более чем в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020-го , сообщили в пресс-службе компании.

Штучные продажи проигрывателей виниловых пластинок на Ozon в 2021 году выросли более чем в два раза по сравнению с 2020-м и в три раза к 2019-му , отметили в пресс-службе ритейлера. Самый высокий спрос традиционно фиксируют в декабре, так как многие покупают такие устройства в качестве новогоднего подарка, сказал представитель компании.

В «Ситилинке» продажи виниловых проигрывателей в 2021 году выросли на 38% по сравнению с 2020-м и на 119% по отношению к 2019-му , отметил директор по закупкам компании Олег Пчельников.

Объем рынка виниловых проигрывателей в натуральном выражении его участники оценить затруднились. Только на одном крупном маркетплейсе ежегодно продаются десятки тысяч таких устройств.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, бизнес сильно переоценивает виниловый рынок. По самым приблизительным оценкам, в РФ продается 20–30 тыс. проигрывателей в год, считает он. Однако спрос на них действительно растет, подтвердил эксперт.

— Любители «лампового» звучания виниловых пластинок не только покупают новые проигрыватели, но и восстанавливают раритетные экземпляры, поэтому растет спрос на аксессуары, товары для ухода и запчасти для виниловых проигрывателей. Штучные продажи в этой категории в 2021 году по сравнению с 2020-м выросли в шесть раз . Самыми популярными позициями в заказах стали иглы и звукосниматели, а также специальные щетки для чистки винила, — рассказали в Ozon.

Некоторые современные музыканты выпускают коллекционные версии своих альбомов и синглов на виниловых пластинках , добавили в Ozon. Благодаря таким релизам у любителей звукозаписей на виниле есть выбор не только среди архивных композиций, но и среди новинок, поэтому ассортимент пластинок на маркетплейсе вырос почти в 3,5 раза с 2020 года и более чем в восемь раз с 2019-го, добавил его представитель.

Винтаж в почете

Продавцы электроники отмечают, что современные «вертушки» сильно отличаются от тех, что проиграли CD-плеерам в конце прошлого века. Нынешние проигрыватели имеют такие функции, как оцифровка записей, их перенос на флеш-накопитель и подключение по Bluetooth наушников или акустики, рассказали в Ozon.

В топ популярных проигрывателей входят устройства по цене от 4,2 тыс. до 19 тыс. рублей, отметил представитель «AliExpress Россия». Самая бюджетная модель имеет деревянную основу и может проигрывать пластинки с тремя скоростями, а у самой продвинутой есть Bluetooth, внешние колонки и функция записи на другие устройства c винила через USB.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Выбор проигрывателей увеличивается за счет появления новых моделей начального уровня до 10–15 тыс. рублей, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». При этом средний чек на такие устройства за год снизился почти на 30%, до 10 тыс. рублей, сказал представитель компании. Рост интереса к винтажной технике он связывает с пандемией.

— Россияне больше времени проводят дома и расширяют форматы досуга. В том числе приобретают оборудование для воспроизведения «теплого лампового звука». Для меломанов это совершенно иной тактильный и эмоциональный опыт по сравнению с цифровыми носителями . Проигрыватели виниловых пластинок становятся стильным дополнением интерьера квартиры или дома, их часто выбирают в качестве оригинального подарка, — рассказывает представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Прослушивание музыки на виниловых проигрывателях для многих ассоциируется с уютом, к тому же ретротехника сегодня вызывает интерес из-за своей необычности, согласен Олег Пчельников.

Интерес к винтажу в принципе возник на мировом рынке пять-семь лет назад — это было связано с трендом на экологичность, «натуральность», продление срока службы старых вещей, которые не должны загрязнять окружающую среду , отметила директор по стратегическому маркетингу «Русклимата» Мина Хачатрян. Пользование старыми виниловыми проигрывателями также соответствуют этому тренду. Но стремясь следовать ему, люди вместо винтажных устройств покупают новодел, указала она. При этом интерес к аналоговому звуку — это не просто поиски качества, во многом это бунт против цифры и гаджетов, заполонивших массовый рынок, считает Мина Хачатрян.