В США умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц, об этом сообщило издание The New York Times. Американскому юристу и правозащитнику было 103 года, передает телеканал «Известия». Ференц знаменит тем, что в ходе судебных заседаний добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских эскадронов смерти. Также правозащитник участвовал в разработке и реализации программы реабилитации для пострадавших от нацистского режима.

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