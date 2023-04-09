Захарова высмеяла новость о возможном визите Зеленского в Германию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 9 апреля, высмеяла новость о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию в мае и его награждении Премией Карла Великого.

«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» — освобождению «жизненного пространства» на Востоке», — написала она в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Берлин и Киев «внесли коррективы» в план 80-летней давности и теперь «вместе строят новую Европу».

О том, что Зеленский в мае может посетить ФРГ впервые с начала спецоперации на Украине, ранее в этот день сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на правительственные круги Германии. В издании указали, что украинский лидер посетит церемонию в Ахене, где его наградят Премией Карла Великого.

6 марта итальянский исследователь Алессандро Орсини сравнил Запад с Германией времен нацизма. Аналитик отметил, что нацистская сущность западных стран во главе с США никогда не исчезала и всплыла на поверхность «во всей своей негуманности, используя украинцев как пушечное мясо». Он подчеркнул, что Италия была втянута в конфликт и направляет оружие Киеву только для того, чтобы «угодить Белому дому».

До этого, 14 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.