СМИ сообщили о возможном визите Зеленского в Германию в мае

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может отправиться в Германию с визитом впервые с начала украинского кризиса. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ.

В издании указали, что украинский лидер может посетить церемонию в Ахене, где его наградят Премией Карла Великого, ежегодно присуждаемой за вклад в объединение Европы.

По информации газеты, на церемонии с речью выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

«Планируется, что Зеленский приедет в Ахен лично. Это будет его первый визит в Германию с начала конфликта», — передает издание.

При этом не исключается вариант, что президент Украины выступит на мероприятии с видеообращением.

Ранее, 5 апреля, Зеленский прибыл в Польшу с первым официальным визитом за границу после начала Россией спецоперации на Украине.

На следующий день Польша и Украина подписали соглашения о поставке Киеву военной техники и сотрудничестве в сфере восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев 7 апреля назвал визит Зеленского в Варшаву «показушным мероприятием». По его мнению, Зеленский прибыл в Польшу для того, чтобы «воздать должное» в оказании военной и иной помощи киевскому режиму.

До этого, 21 декабря 2022 года, Зеленский в рамках своей поездки в Вашингтон встретился с американским лидером Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить поддержку Украины. Также Зеленский выступил с речью в конгрессе.

Как тогда написала британская газета The Telegraph, визит Зеленского в США говорит о том, что некоторые страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине. Из-за отсутствия стопроцентной поддержки Киева Западом украинские власти вынуждены форсировать свои усилия для получения новых пакетов военной и гуманитарной помощи от других стран, пояснили в издании.

Страны Запада продолжают оказывать военную поддержку Украине на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении было принято после усугубления ситуации в регионе на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских военных.