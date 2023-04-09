В Кремле указали на истеричную реакцию Запада на планы РФ по ТЯО в Белоруссии

Запад истерично реагирует на планы РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе.

«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

29 марта замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что Россия надеется на то, что НАТО, оценивая размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, поймет серьезность ситуации, которая сложилась в мире.

В свою очередь экс-глава МИД Союзной Республики Югославия Живадин Йованович 26 марта заявил, что размещение в Белоруссии российского ТЯО — это ответ на действия коллективного Запада. Йованович отметил, что российско-белорусский договор последовал после того, как Великобритания заявила о планах поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном, что также может считаться «началом применения ядерного оружия против российских войск и России».