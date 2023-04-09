Данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации — это «ужасное число», заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

В интервью с Daily Express от 6 апреля дипломат заявил, что с самого начала политикой Киева было не обсуждать потери украинской стороны, однако по завершению конфликта власти признают их. По мнению Пристайко, это число будет ужасным.

Кроме того, он отметил, что киевский режим готов продолжать конфликт «до последнего» из граждан. Пристайко указал, что Киев «мобилизовал миллион человек».

Ранее, 7 апреля, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в рядах ВСУ более 330 тыс. человек считаются погибшими и пропавшими без вести. При этом, как указал Риттер, Киев пытается занизить свои потери и они намного больше, чем официальные цифры.

14 марта Риттер спрогнозировал, что потери в рядах украинских войск в скором времени будут исчисляться тысячами человек. Он заявил, что каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Американский военный также добавил, что у ВСУ не получится прорвать оборону российских войск, так как уже этим летом запасы боеприпасов закончатся, и поражение киевского режима будет очевидным.

8 апреля в Минобороны России сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. Только на донецком направлении за сутки противник потерял до 370 военных и наемников. На краснолиманском было уничтожено до 80 украинских военных, на херсонском направлении — до 60 и почти столько же на южнодонецком и запорожском направлениях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.