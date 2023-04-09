Украина потерпит поражение в конфликте с Россией даже при условии успешного наступления своих вооруженных сил. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета The Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, мобилизационные ресурсы Киева почти полностью исчерпали себя, а в связи с наступлением будет потеряно еще больше обученных и опытных бойцов. Также он добавил, что в плане вооружения и боеприпасов Россия серьезно впереди Украины даже при условии поставок Киеву оружия Западом.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление националистов будет проходить в Запорожской области.

7 апреля аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что Киев готовится к крупнейшей мобилизации с начала спецоперации для контрнаступления украинских боевиков. Также Баррос предположил, что Украина попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю. По его мнению, наступления можно ожидать в ближайшие два месяца.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.