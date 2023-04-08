Милохин заявил об отсутствии денег после потери работы в России

Блогер Даня Милохин рассказал, что после отъезда из России остался без работы и высоких доходов. Об этом тиктокер заявил 7 апреля YouTube-каналу «Джарахов».

По признанию 21-летнего Милохина, он фактически стал бомжом, высокие стабильные заработки остались в прошлом, а сейчас он живет с семьями друзей, имеющих жилье в Дубае. Блогер заявил, что растратил миллионы, но не купил себе недвижимость.

«Я зря потерял коннект с Россией», — заявил он.

Тиктокер добавил, что продюсер советовал ему сохранить связь с РФ, но он «забил, не стал его слушать». Сегодня же «люди боятся дальше работать» с ним, полагает Милохин, а его источником дохода стали корпоративы, за участие в которых платят относительно немного. Блогер выразил надежду, что в России он «до сих пор звезда».

«Я вложился в себя. Делаю красивые зубки для того, чтобы мое красивое лицо зарабатывало деньги. Стараюсь выглядеть нормально, чтобы зарабатывать», — заключил блогер.

В конце марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что уехавшие из РФ артисты вернутся на родину из-за отсутствия аудитории за границей. Он отметил, что в эпоху интернета артистам необходимо живое общение с людьми.

В октябре 2022 года главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов в беседе с «Известиями» сказал, что, уехав из страны, звезды разом сократили свои финансовые возможности. Им приходится выступать в менее вместительных залах с довольно скромной ценой билетов.