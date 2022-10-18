Эксперт оценил финансовые перспективы уехавших артистов

Уехав из страны, звезды разом сократили свои финансовые возможности, заявил «Известиям» главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

«ВВП России за последнее время вырос многократно. Страна давала возможность заработать любимым исполнителям. Да, за границей живут десятки миллионов русскоязычных и популярность кумиров там ничуть не меньше, однако особенности организации зрелищных мероприятий, да и реалии сегодняшнего мира не позволят поддержать уровень доходов на прежнем уровне, потери будут значительными», — отметил эксперт.

По подсчетам «Известий», исполнители-эмигранты собирают на зарубежных концертах в разы меньше, чем в России. Им приходится выступать в менее вместительных залах с довольно скромной ценой билетов.

Среди тех, кто получал на Родине существенно больше от публичных выступлений — Земфира, Борис Гребенщиков, Noize MC, Би-2.

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Звуковые дороги: артисты-эмигранты собирают на Западе в разы меньше публики