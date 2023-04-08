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Сегодня по всему миру проходит акция «Тотальный диктант»

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Сегодня во всем мире проходит «Тотальный диктант». Мероприятие проводится уже в 20-й раз. Акция традиционно объединяет носителей русского языка, живущих в разных странах. Показать знания смогут участники из 700 городов, работы пишутся на 1780 площадках. Для желающих проверить свои силы аудитории предоставили вузы, школы, библиотеки и музеи. В Москве к акции впервые присоединилась Останкинская телебашня, передает телеканал «Известия». В Петербурге центральной площадкой стал Мраморный дворец Русского музея. Среди тех, кто диктует текст в этом году, — известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, диктор Центрального телевидения Анна Шатилова и актриса Эмилия Спивак. Написать диктант также можно в режиме онлайн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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