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В Госдуму внесли законопроект об ограничении продажи вейпов

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Законопроект об ограничении продажи вейпов в РФ внесли в Госдуму депутаты во главе со спикером Вячеславом Володиным в пятницу, 7 апреля. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство из составных компонентов», — сказано в пояснительных материалах к проекту.

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Ранее, 6 апреля, в Госдуме сообщили о разработке законопроекта, запрещающего продажу жидкостей для вейпов с добавками, усиливающими никотиновую зависимость.

Днем ранее пресс-служба Госдумы заявила, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних может быть принят 11 апреля.

2 февраля Минфин РФ заявил, что запрет на продажу вейпов и жидкостей для них может провести к увеличению нелегального оборота товара.

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