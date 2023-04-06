В Госдуме разработали проект запрета ароматизированных жидкостей для вейпов

Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и совместно с лидерами думских фракций разработали законопроект о запрете продажи жидкостей для вейпов с добавками, усиливающими никотиновую зависимость. Об этом 6 апреля сообщило агентство ТАСС, в распоряжении которого имеется документ.

Так, не допускается выпуск в обращение никотиносодержащей и безникотиновой жидкости и растворов никотина для вейпов, если в их составе есть добавки, ароматизаторы или красители, повышающие привлекательность такой продукции и усиливающие никотиновую зависимость.

Отмечается, что перечень добавок будет установлен правительством России.

Данную норму планируют добавить в закон о защите населения от потребления никотиносодержащей продукции.

Кроме того, демонстрация в рекламных роликах использования электронных устройств доставки никотина будет считаться недопустимой.

Также в законопроекте предлагается выделить специальные места для продажи вейпов. Подобные нормы уже распространяются на табачную и никотиносодержащую продукцию.

Ранее, 5 апреля, пресс-служба Госдумы сообщила, что закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних может быть принят 11 апреля. По словам Володина, он будет касаться как никотиносодержащих электронных устройств доставки никотина, частичный запрет на которые уже действует, так и всей линейки аналогичных устройств.

О том, что правительство России рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию, заявил 23 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин.

2 февраля стал известен ответ Минфина РФ на запрос парламентариев по поводу запрета продажи вейпов и жидкостей для них. Как отметило ведомство, это приведет к тому, что оборот этого товара примет нелегальный характер.

Правительство России 9 марта приняло решение внести в Госдуму законопроект о «комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотиносодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН». В документе говорится об установлении административной и уголовной ответственности за нарушение вводимых требований, таких как продажа товаров с содержанием никотина в потребительской упаковке, а также требования к наличию необходимой для оборота продукции документации.