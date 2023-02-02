Минфин указал на потерю денег для бюджета при запрете продажи вейпов

Установление запрета на продажу вейпов и жидкостей для них в России приведет к тому, что в бюджет страны не поступят значительные средства, а сам оборот этого товара примет нелегальный характер. Об этом 2 февраля пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на ответ Минфина РФ на запрос парламентариев.

«Запрет ЭСДН (электронных средств доставки никотина) приведет к значительным потерям федерального бюджета, источники компенсации которых не определены. Принятие положительного решения по данному вопросу приведет к нелегальному обороту указанной никотинсодержащей продукции без уплаты акциза», — указано в заявлении министерства.

Отмечается, что на момент 1 января текущего года поступления акцизов на перечисленные товары составили 6,4 млрд рублей.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что прямо сейчас подготавливается законопроект о «комплексном государственном регулировании табачного рынка и рынка никотинсодержащей продукции, в том числе производства и оборота жидкостей для ЭСДН».

Как сообщили в Минфине, документ предлагает установить административную и уголовную ответственность за нарушение вводимых требований, таких как продажа товаров с содержанием никотина в потребительной упаковке, а также требования к наличию необходимой для оборота продукции документации.

В министерстве отметили, что данный проект, помимо прочего, введет требования к обязательной регистрации технологического оборудовании и его консервации, к учету объема производства и оборота табачной продукции.

Ранее, 18 января, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России. Он пояснил, что такие меры вызваны тем, что всё больше детей и подростков школьного возраста подвержены употреблению вейпов.

В свою очередь в Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения.