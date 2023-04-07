Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов

Минюст РФ включил журналиста Аркадия Бабченко (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Максима Покровского) в реестр иноагентов, следует из распоряжения министерства 7 апреля.

«Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял <...> недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.

В реестр также было внесено ООО «Хроникер», учрежденное иноагентом Владимиром Рувинским.

В январе МВД России объявило Бабченко в розыск. Основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не приводились.

Аркадий Бабченко известен инсценировкой своей смерти в мае 2018 года, которую он устроил совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Он был также внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

Действия Бабченко и украинских властей осудили в РФ, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала это пропагандистской операцией и цирком.

Вместе с тем журналист периодически критикует Россию, поддерживая силовую операцию Киева в Донбассе.

Ранее, 31 марта, Министерство юстиции России внесло в список иноагентов лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского.