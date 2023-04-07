Посол РФ в Польше назвал визит Зеленского в Варшаву «показушным»

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил, что визит президента Владимира Зеленского в Польшу «показушным мероприятием». Об этом в пятницу, 7 апреля, он заявил в ходе интервью с «Известиями».

«Я считаю что по большей части это было показушное мероприятие, было анонсировано как первый официальный визит президента Украины за границу после начала российской специальной военной операции, известно Зеленский ездил раньше в Соединённые Штаты, Великобританию во Францию, Брюссель посетил», — отметил Андреев.

По его мнению, Зеленский прибыл в Польшу для того, чтобы «воздать должное» в оказании военной и иной помощи киевскому режиму.

Андреев отметил, что на встрече президент Украины поблагодарил Польшу за помощь и заявил, что в будущем границ между их странами не будет.

Посол РФ уточнил, что в польском сообществе действительно есть эмоциональный отклик в сторону Украины. Однако он добавил, что «когда дело доходит до практических аспектов, пожалуй, никто не в состоянии ясно нарисовать сценарий как бы это могло реализоваться на практике».

Кроме того, Андреев прокомментировал вопрос о передаче американского военного оружия Польшей Украине. По его словам, Варашва проявляла инициативу о передаче самолетов F-16, однако, когда США разъяснили свою позицию, Польша заявила, что у них всего лишь 48 летательных аппаратов и «лишних среди нет»,

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