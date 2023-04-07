Решетников допустил дальнейшее снижение безработицы в России

Уровень безработицы в России может продолжить снижение до рекордно низкого значения. Об этом 7 апреля заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Нам предстоит работать в условиях весьма сложного, жесткого рынка труда. В данном случае понятно, что жесткого для работодателей. У нас действительно исторически низкий уровень безработицы, и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы, еще будут показаны дальше, но в любом случае мы говорим о том, что низкая безработица с нами достаточно надолго», — сказал он на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки «Мой бизнес».

Решетников предупредил, что малый бизнес столкнется с конкуренцией с крупным бизнесом за кадры. В этой связи ему придется увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции и сокращать издержки.

6 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России в январе текущего года обновил исторический минимум и составил 3,6%. Она отметила, что в регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. Например, заключение договоров на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах.

До этого, 4 марта, сообщалось, что на российском рынке труда наблюдается рекордный дефицит соискателей. Так, в IV квартале 2022-го на каждого неработающего россиянина приходилось в среднем 2,5 вакансии, это максимальный показатель с 2005 года, объяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

28 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о достижении исторического минимума показателя безработицы. Он составил 3,7%.