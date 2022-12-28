Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава минцифры Украины рассказал, как «на коленях» умолял Маска о передаче Starlink
Экономика
Безработица в России достигла исторического минимума
Мир
Лавров заявил о сотнях находящихся на Украине американских военнослужащих
Мир
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Общество
Лавров заявил о необходимости освобождать территории новых регионов РФ
Мир
В офисе Зеленского допустили введение налога на финансирование ВСУ
Интернет
Шадаев предложил сделать 2023-й годом IT-стартапов
Общество
Минцифры проработает включение IT-специальностей для отсрочки от службы в армии
Мир
Лукашенко призвал белорусов больше думать о стране на фоне нынешних реалий
Происшествия
Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием недалеко от «Азовстали»
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
NYT уличила США в помощи Украине по наводке на места запуска российских БПЛА

Безработица в России достигла исторического минимума

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России зафиксирован исторический минимум показателя безработицы. Об этом в среду, 28 декабря, на заседании правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Немедленно и верно: Путин заявил о постепенной стабилизации экономики РФ
Инфляция по итогам года может снизиться до 12%, но не исключен рост числа безработных

«В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%», — отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что такой показатель стал результатом слаженной работы правительства и парламентариев, проводимой в условиях санкций, которые Мишустин назвал беспрецедентными.

Ранее, 16 декабря, о том, что безработица в РФ обновила исторический минимум сообщал Банк России по итогам заседания совета директоров. Отмечалось, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усилилась нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускорился рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.

Также 13 декабря директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с «Известиями» заявил, что безработица по-прежнему не растет, а значит, экономика продолжает работать.

В ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек. В том же месяце Голикова сказала, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек.

12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022