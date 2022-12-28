Безработица в России достигла исторического минимума

В России зафиксирован исторический минимум показателя безработицы. Об этом в среду, 28 декабря, на заседании правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В ноябре безработица достигла исторического минимума — 3,7%», — отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что такой показатель стал результатом слаженной работы правительства и парламентариев, проводимой в условиях санкций, которые Мишустин назвал беспрецедентными.

Ранее, 16 декабря, о том, что безработица в РФ обновила исторический минимум сообщал Банк России по итогам заседания совета директоров. Отмечалось, что на фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усилилась нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускорился рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда.

Также 13 декабря директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с «Известиями» заявил, что безработица по-прежнему не растет, а значит, экономика продолжает работать.

В ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что количество безработных в России снизилось с 1 марта на 118 тыс. человек. В том же месяце Голикова сказала, что в стране количество зарегистрированных безработных сократилось на 7,5 тыс. человек.

12 сентября президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда в России более чем стабильной. Однако, по его словам, растет число работников, находящихся под риском увольнения. Он отметил, что в масштабах страны эта цифра небольшая, но в отдельных отраслях сложности могут быть серьезные, в связи с чем президент призвал правительство учитывать этот момент.