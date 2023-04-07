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Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
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Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»

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Фото: TASS/Zuma
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Роскомнадзор направил почти 200 уведомлений по 133 материалам, содержащим запрещенную в РФ информацию, владельцам интернет-энциклопедии «Википедия», рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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«Всего на данный момент «Википедия» не удалила 133 противоправных материала, по которым Роскомнадзор направил около 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации», — сказали «Известиям» в надзорном органе.

«Википедия» принадлежит Wikimedia Foundation, которая, по оценкам Роскомнадзора, не только занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, но и игнорирует требования законодательства РФ. В ведомстве напомнили, что суд уже назначил штрафы почти на 10 млн рублей, 800 тыс. из которых — по итогам заседания 6 апреля. В Таганском районном суде подтвердили «Известиям», что новые заседания назначены на 13, 18 и 20 апреля.

По-прежнему не удалены фейки о ходе специальной военной операции, дискредитирующие ВС РФ статьи, материалы о способах употребления наркотиков, оправдании экстремизма и терроризма и суицидальный контент.

Согласно ст. 15.1 действующего закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», после уведомления о включении доменного имени или страницы сайта в реестр запрещенной в РФ информации его владелец обязан удалить страницу, содержащую подобные сведения. В случае отказа или бездействия доступ к такому сайту ограничивается.

При этом, согласно КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения или удаления доступа к запрещенной в России информации штраф может достигать 8 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Статья не найдется: Роскомнадзор требует удалить из «Википедии» 133 материала

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