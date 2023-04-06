Прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене

Гособвинитель попросил суд приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Владимира Кара-Мурзы) к 25 годам колонии по делу о госизмене. Заседание суда прошло в четверг, 6 апреля.

«Обвинение просит признать виновным и назначить наказание в виде 25 лет колонии Владимиру Кара-Мурзе по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене», — сообщили «Известиям» в суде.

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее, 15 марта, Кара-Мурза заявил, что не признает вину в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России, руководстве нежелательной организацией и государственной измене.

Процесс по делу Кара-Мурзы начался 6 марта в Московском городском суде. Тогда суд продлил арест публицисту до 27 августа.

По данным следствия, публицист в ходе выступления в палате представителей американского штата Аризона сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля 2022 года Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Помимо этого, подсудимому вменяют работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории РФ.

Кроме того, в распоряжении СК России появились доказательства того, что публицист давал консультации сотрудникам иностранных специальных служб. Стоимость услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

Максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы, за дискредитацию Вооруженных сил России Кара-Мурзе грозит до 10 лет.