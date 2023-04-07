Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля открыла огонь по целям в Ливане
Наука и техника
Маск объявил о готовности к запуску корабля Starship на следующей неделе
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Общество
Самолеты из Москвы, Петербурга, Новосибирска и Иркутска не смогли сесть во Владивостоке
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Общество
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
Мир
Китай за год экспортировал в Россию 162 тыс. автомобилей
Мир
В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия Raytheon
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Экономика
В России исчезнут некоторые бренды Danone
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Эксперт рассказала, что делать с вербой с прошлого года

Эксперт Такаева: освященная верба хранится в течение года, после чего сжигается
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освященную вербу следует хранить до следующего года, после чего заменить на новые ветки, а старые — сжечь. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказала психолог Ильмира Такаева.

Она отметила, что освящение верб происходит в субботу во время праздничного богослужения — Всенощного бдения. В этом году оно пройдет 8 апреля.

Вербное воскресенье, как рассказала Такаева, посвящено тому, что Иисус Христос вошел в Иерусалим за несколько дней до смерти. В этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. В России же верба — символ весны, присущего этому времени года духовного возрождения.

По ее словам, в этот праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время духовным делам.

«В этот день строжайше запрещено конфликтовать и ругаться. Наоборот, церковь призывает помириться с семьей, провести время вместе, сходить в храм и навестить близких. Недавно возникшая традиция — отправление открыток на Вербное воскресенье с пожеланиями здоровья, гармонии и благополучия», — подчеркнула психолог.

Отвечая на вопрос, можно ли работать в Вербное воскресенье на огороде, Такаева сказала, что делать этого не рекомендуется, равно как и заниматься строительством или другим тяжелым трудом.

«В народе считается, что растения, посаженные в Вербную неделю, не вырастут должным образом и не дадут хороший урожай. Это касается и цветов, и деревьев, а также овощей, кроме тех культур, которые «растут вверх», — добавила Такаева.

Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
В 2023 году праздник отмечают 9 апреля

Ежегодно 7 апреля, в том числе в 2023 году, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12 двунадесятых праздников.

Спустя два дня, 9 апреля 2023 года, православные верующую встретят Вербное воскресенье.

Главный праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходится на 16 апреля, у католиков — на неделю раньше, 9 апреля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023