Эксперт рассказала, что делать с вербой с прошлого года

Освященную вербу следует хранить до следующего года, после чего заменить на новые ветки, а старые — сжечь. Об этом «Известиям» 7 апреля рассказала психолог Ильмира Такаева.

Она отметила, что освящение верб происходит в субботу во время праздничного богослужения — Всенощного бдения. В этом году оно пройдет 8 апреля.

Вербное воскресенье, как рассказала Такаева, посвящено тому, что Иисус Христос вошел в Иерусалим за несколько дней до смерти. В этот день верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. В России же верба — символ весны, присущего этому времени года духовного возрождения.

По ее словам, в этот праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время духовным делам.

«В этот день строжайше запрещено конфликтовать и ругаться. Наоборот, церковь призывает помириться с семьей, провести время вместе, сходить в храм и навестить близких. Недавно возникшая традиция — отправление открыток на Вербное воскресенье с пожеланиями здоровья, гармонии и благополучия», — подчеркнула психолог.

Отвечая на вопрос, можно ли работать в Вербное воскресенье на огороде, Такаева сказала, что делать этого не рекомендуется, равно как и заниматься строительством или другим тяжелым трудом.

«В народе считается, что растения, посаженные в Вербную неделю, не вырастут должным образом и не дадут хороший урожай. Это касается и цветов, и деревьев, а также овощей, кроме тех культур, которые «растут вверх», — добавила Такаева.

Ежегодно 7 апреля, в том числе в 2023 году, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12 двунадесятых праздников.

Спустя два дня, 9 апреля 2023 года, православные верующую встретят Вербное воскресенье.

Главный праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходится на 16 апреля, у католиков — на неделю раньше, 9 апреля.