Благовещение в 2023 году: какого числа у православных и католиков

7 апреля 2023 года православные отметят Благовещение пресвятой Богородицы. У католиков праздник выпадает на 25 марта 2023 года.

Благовещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелии от Луки в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и провозгласил благую весть о скором рождении Иисуса Христа.

Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова.

В этот день многие верующие традиционно выпускают на волю голубей, которые являются символом Святого Духа.

Спустя два дня, 9 апреля 2023 года, православные верующую встретят Вербное воскресенье.

Главный праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходит на 16 апреля, у католиков — на неделю раньше, 9 апреля.