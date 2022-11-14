Благовещение в 2023 году: какого числа у православных и католиков
7 апреля 2023 года православные отметят Благовещение пресвятой Богородицы. У католиков праздник выпадает на 25 марта 2023 года.
Благовещение — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелии от Луки в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и провозгласил благую весть о скором рождении Иисуса Христа.
Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова.
В этот день многие верующие традиционно выпускают на волю голубей, которые являются символом Святого Духа.
Спустя два дня, 9 апреля 2023 года, православные верующую встретят Вербное воскресенье.
Главный праздник — Святая Пасха — у православных в 2023 году приходит на 16 апреля, у католиков — на неделю раньше, 9 апреля.