Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

На могиле российского политика Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве в четверг, 6 апреля, открыли памятник в первую годовщину смерти.

Монумент представляет собой фигуру Жириновского в полный рост. Вместе с постаментом высота бронзового памятника составляет 2,75 м.

На памятнике выгравирована фраза «Я буду защищать русских». Кроме того, там написан ответ на вопрос, что бы сказал Жириновский, оказавшись перед Богом: «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Церемонию открытия посетили депутаты всех парламентский фракций, а спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента России Владимира Путина.

В этом послании глава государства отметил патриотизм и авторитетность Жириновского, а также его вклад в решение важнейших задач государства.

Кроме того, на церемонии соратники и коллеги также говорили о роли Жириновского в становление российской многопартийной политической системы.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.