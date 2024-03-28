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Эксперт назвал подходящее время для освящения вербы перед Вербным воскресеньем

Эксперт Такаев: освящение верб перед Вербным воскресеньем в этом году пройдет в субботу, 27 апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Освящение верб перед Вербным воскресеньем проходит в субботу во время праздничного богослужения — Всенощного бдения. В этом году оно выпало на 12 апреля, рассказал «Известиям» психолог Ильмир Такаев.

«После чтения Евангелия священники совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Вербу следует хранить до следующего года, а потом заменять на новые ветки, а старые сжигать», — рассказал Такаев.

Он отметил, что Вербное воскресенье посвящено тому, что Иисус Христос вошел в Иерусалим за несколько дней до смерти.

«С тех пор миновало две тысячи лет. Но каждый год, подобно жителям Иерусалима, верующие приходят встречать Христа в храмы с ветвями деревьев. В России не растут пальмы, да и другие деревья из-за суровости климата еще не распускаются, только вербы покрываются нежными мохнатыми почками. Верба — символ весны, присущего этому времени года духовного возрождения», — добавил психолог.

По его словам, в этот праздник рекомендуется отложить все заботы и посвятить время делам духовным. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли в Вербное воскресенье ходить на кладбище, он отметил, что делать этого не рекомендуется.

«Уныние и в непраздничные дни считается грехом, а в праздники и подавно не стоит предаваться тоске. Именно поэтому ходить на кладбище в Вербное воскресенье и накануне этого дня не рекомендуют, если поездка может расстроить человека. Однако если душа просит, священнослужители разрешают посетить кладбище и советуют взять с собой веточки вербы, а вот уборку лучше не делать», — подчеркнул Такаев.

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