7 апреля — Благовещение: история, смысл, традиции, народные приметы

В апреле православная церковь отмечает один из наиболее значимых праздников в году — Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день делаются послабления в Великом посте, а в храмах после богослужений отпускают в небо голубей. «Известия» рассказывают об истории и традициях светлого торжества.

Благовещение в 2024 году — какого числа

Во всем мире Благовещение празднуют за девять месяцев до Рождества Христова, однако для представителей разных конфессий торжество наступает в разные дни. Русская, Грузинская, Иерусалимская и другие православные церкви отмечают его 7 апреля (воскресенье в 2024 году), а католики и протестанты — 25 марта.

Разночтения возникают из-за того, что православная церковь пользуется юлианским календарем, а католическая — григорианским. Эти системы летоисчисления расходятся на 13 дней.

Благовещение в 2024 году — история

События Благовещения описаны в Евангелие от Луки. Через несколько месяцев после обручения с Иосифом Мария по своему обыкновению читала Священное Писание. В этот момент к ней явился архангел Гавриил и произнес «Радуйся, Благодатная!». Затем небесный посланник рассказал девушке, что ей предстоит стать Матерью Сына Божьего.

Мария смутилась и спросила у ангела, как такое может случиться, ведь она сохранила девство. Тогда Гавриил пояснил, что ее осенит Святой Дух и зачатие будет непорочным. В ответ на это Дева произнесла «Да будет Мне по слову твоему». Как отмечают богословы, именно этот момент стал ключевым для Благовещения. Мария не просто проявила покорность воле Господа, она осознанно вручила ему свою судьбу, приняв роль Богоматери. Без ее свободного согласия воплощение Спасителя на земле было бы невозможно.

Первые иконы и фрески, посвященные Благовещению, появились уже в I–II веках нашей эры. Однако как особый церковный праздник это евангельское событие не отмечали. В церковный календарь торжество вошло в VI веке и уже к концу следующего столетия стало одним из важнейших как в Византийской, так и в Римской церквях. При этом в католической церкви его долгое время причисляли к «празднествам» (festum), которые были на ранг ниже самых главных дат — «торжеств» (solemnitas). Эта «несправедливость» была устранена только в 1895 году.

Благовещение в 2024 году — смысл

Благовещение имеет особое значение как для православных, так и для католиков. Это событие считается началом земного пути Иисуса Христа и первой ступенькой на пути к спасению человечества. В тот момент, когда Мария согласилась стать Богородицей, над пропастью, возникшей между людьми и Богом после падения Адама и Евы, появился мост, по которому мог пройти каждый, кто искренне верит и следует духовно-нравственным законам.

Благовещение в 2024 году — традиции

В день Благовещения по всей России проходят торжественные богослужения. Священники надевают облачения голубого цвета, который ассоциируется с чистотой и непорочностью Богородицы. После литургии исполняются тропарь и кондак праздника.

В некоторых храмах существует традиция после службы отпускать в небо белых голубей. Этот обычай зародился еще до Крещения Руси и когда-то был связан со славянским празднованием прихода весны. После установления христианства птицы стали символом благой вести и свободы, которую люди обрели через Спасителя.

На Руси к Благовещению хозяйки пекли постные церковные хлеба — просфоры. Утром их освящали в храме, а затем съедали. Оставшиеся крошки добавляли в корм домашней скотине или высыпали птицам. Люди верили, что это поможет собрать большой урожай и получить здоровый приплод. Пасечники клали просфоры в ульи, чтобы пчелы принесли как можно больше меда.

Благовещение в 2024 году — пост

В 2024 году Благовещение приходится на период Великого поста. Тем, кто его соблюдает, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Однако в честь праздника Богородицы делается исключение — верующие могут включить в рацион рыбные блюда. Также допускается выпить немного вина.

Более строгие ограничения сохраняются, если торжество выпадает на Страстной четверг или Страстную пятницу. В таком случае запрет на рыбу не снимается, но говеющим всё еще можно пригубить вина.

Благовещение в 2024 году — что можно и нельзя делать

Благовещение относится к числу двунадесятых праздников. Это крупные торжества, связанные с событиями жизни Христа и Богородицы. В такие дни верующим следует посетить праздничную всенощную и литургию в храме. Если такой возможности нет, желательно выделить время на молитву дома.

Распространено мнение, что во время крупных церковных праздников нельзя работать, однако это не совсем верно. Священнослужители отмечают, что запрета на труд нет, но повседневные заботы не должны отодвигать на второй план духовную составляющую торжества. Поэтому 7 апреля рекомендуется в первую очередь уделять внимание молитве, проповеди, размышлениям о сути Благовещения и его значении для каждого человека.

В праздник также можно навестить родственников, сделать пожертвование в благотворительный или церковный фонд, заниматься волонтерской деятельностью.

Кроме того, в Благовещение не проводят поминальных служб и не совершают таинство венчания. Заключить гражданский брак в загсе не запрещается, однако стать мужем и женой по православной традиции удастся только в первое воскресенье после Пасхи или позднее.

Благовещение в 2024 году — приметы

На Руси бытовало поверье, что на Пасху погода будет такой же, как и на Благовещение, поэтому многие ждали тепла и ясного неба. Существовали и другие приметы, связанные с этим праздником. Например, дождь обещал обилие грибов в лесах и хороший клев для рыбаков. Гроза сулила богатый урожай орехов и теплое лето. Безоблачное небо радовало земледельцев, так как говорило о богатом урожае в новом сезоне.

Ранее «Известия» рассказали о значении и традициях Вербного воскресенья.