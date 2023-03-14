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Путин назвал полной чушью причастность украинской группировки к терактам на газопроводах

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Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью заявления о том, что к взрыву на «Северных потоках» причастны некие украинские активисты. Об этом он заявил 14 марта в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

По мнению главы государства, подрыв газопроводов был осуществлен на государственном уровне, и «любители» этого осуществить не могли.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут», — отметил он.

Путин подчеркнул, что России трудно продолжать расследовать произошедшее из-за того, что ей мешают. Как добавил президент, теоретически в диверсии заинтересованы США. Их целью было прекращение подачи российских энергоносителей на европейский рынок и поставки своего сжиженного природного газа (СПГ).

Российский лидер заключил, что Москва предлагала Копенгагену собрать группу международных экспертов, однако конкретного ответа не получила.

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Ранее во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках».

Днем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на газопроводах с участием России и других заинтересованных стран.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

К расследованию приступила совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции. Россия к расследованию не допущена.

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