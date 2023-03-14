Путин назвал полной чушью причастность украинской группировки к терактам на газопроводах

Президент РФ Владимир Путин назвал полной чушью заявления о том, что к взрыву на «Северных потоках» причастны некие украинские активисты. Об этом он заявил 14 марта в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.

По мнению главы государства, подрыв газопроводов был осуществлен на государственном уровне, и «любители» этого осуществить не могли.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут», — отметил он.

Путин подчеркнул, что России трудно продолжать расследовать произошедшее из-за того, что ей мешают. Как добавил президент, теоретически в диверсии заинтересованы США. Их целью было прекращение подачи российских энергоносителей на европейский рынок и поставки своего сжиженного природного газа (СПГ).

Российский лидер заключил, что Москва предлагала Копенгагену собрать группу международных экспертов, однако конкретного ответа не получила.

Ранее во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках».

Днем ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на газопроводах с участием России и других заинтересованных стран.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

К расследованию приступила совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции. Россия к расследованию не допущена.