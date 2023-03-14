Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен на государственном уровне, и никакие «любители» этого осуществить не могли. Такую точку зрения 14 марта озвучил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут», — отметил он.

Путин также отметил, что российской стороне трудно продолжать расследовать произошедшее из-за того, что ей мешают этим заниматься.

«Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», — отметил глава государства.

В ответ на вопрос, могли ли к взрывам на «Северных потоках» быть причастны украинские активисты, президент подчеркнул, что считает эту версию «чушью».

«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — пояснил он.

Как отметил Путин, Москва предлагала Копенгагену собрать группу международных экспертов, однако конкретного ответа на это так и не получила.

«Обратились к властям датским с просьбой, мы делали это по-тихому, без шума без всякого, просто с просьбой совместно провести работу либо сформировать международную группу экспертов, специалистов, которые могли бы опуститься вниз, вместе, транспарентно, для всех понятно обследовать это место и, если там действительно есть какое-то взрывное устройство, попытаться его обезвредить. Ну ответ, как я уже сказал, был неопределенным, если просто сказать, никакого ответа, сказали, что «надо ждать», — пояснил он.

Ранее в этот день первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках».

До этого, 13 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Москва настаивает на объективном расследовании диверсии на «Северных потоках» с участием России и других заинтересованных стран.

Совместная следственная группа из представителей Германии, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» еще осенью прошлого года. Каких-то определенных выводов о произошедшем от них не поступало.

Вместе с этим 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование диверсий на российских газопроводах. В нем говорилось о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, со слов журналиста, заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.