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Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
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Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации

Песков заявил, что в Кремле не обсуждается проведение второй волны мобилизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Кремле не обсуждается возможность провести вторую волну мобилизации. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее, 10 марта, Национальный центр управления обороной РФ отметил, что Минобороны не проводит и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. В ведомстве призвали не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.

В середине февраля Песков заявил об отсутствии каких-либо данных о возможности второй волны частичной мобилизации.

17 января пресс-секретарь президента РФ заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России распространяются из других стран, и предложил вспоминать заявления российского лидера на этот счет.

21 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации. В декабре глава государства указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации.

21 сентября того же года Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, 31 октября она была завершена. По словам президента, всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.

Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.

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