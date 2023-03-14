Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
В Кремле не обсуждается возможность провести вторую волну мобилизации. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас нет таких обсуждений», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, 10 марта, Национальный центр управления обороной РФ отметил, что Минобороны не проводит и не планирует никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации. В ведомстве призвали не поддаваться на провокации и в случае возникновения проблемных вопросов обращаться за разъяснением на горячую линию.
В середине февраля Песков заявил об отсутствии каких-либо данных о возможности второй волны частичной мобилизации.
17 января пресс-секретарь президента РФ заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России распространяются из других стран, и предложил вспоминать заявления российского лидера на этот счет.
21 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации. В декабре глава государства указывал на отсутствие факторов для возобновления частичной мобилизации.
21 сентября того же года Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, 31 октября она была завершена. По словам президента, всего за этот период было призвано 300 тыс. человек.
Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса 24 февраля.