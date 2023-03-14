Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин 14 марта заявил, что необходимо добиться кардинального улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока.

«Нужно, это вещь чрезвычайно важная, добиться кардинального улучшения экологической ситуации в тех городах, о которых мы сегодня говорили, — это и Улан-Удэ, и Чита», — сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов.

Кроме того, он отметил, что необходимо принять окончательное решение и о привлечение грантов для системы теплоснабжения Улан-Удэ.

Ранее в этот же день на авиазаводе в Улан-Удэ Путин заявил, что правительство готовит расширение программы «Чистый воздух».

В июле прошлого года вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в федеральном проекте «Чистый воздух» в 2023 году будет участвовать 41 город.

Программу «Чистый воздух» запустили пять лет назад в рамках нацпроекта «Экология». Ее цель — улучшить экологическую ситуацию в 12 наиболее загрязненных городах и снизить в них объем выбросов к 2024 году на 22% по отношению к уровню 2017 года.