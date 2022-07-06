Число городов — участников проекта «Чистый воздух» вырастет до 41

В федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2023 году будет участвовать 41 город. Об этом рассказала в среду, 6 июля, вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что к 12 городам-участникам в планах прибавить еще 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя — строгую ответственность за соблюдение экологических норм», — отметила Абрамченко.

Уточняется, что в список на включение попали Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск.

При этом на данный момент в списке участников числятся Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее, 17 апреля, глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что проект «Чистый воздух» будет реализован на два года позднее, чем планировалось ранее, в связи с новыми экономическими реалиями. Таким образом, проект продлен до 31 декабря 2026 года.

Также Козлов отметил, что 1 сентября 2023 года начнется эксперимент по квотированию в новых городах. Министр назвал 2023–2024 годы ключевыми в реализации проекта.

До этого, в январе, сообщалось, что компаниям могут дать возможность получить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек в рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Федеральный проект «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Указ о нем президент Владимир Путин подписал в 2018 году после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Документ предусматривает модернизацию транспорта и производства. На реализацию проекта выделено около 500 млрд рублей.