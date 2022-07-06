Реклама
Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре не увидели роста опасности оспы обезьян для человека
Мир
Лавров начал переговоры с главой МИД Вьетнама
Наука
Японские специалисты спроектируют постройку для жизни на Марсе и Луне
Общество
Дожди будут идти в Москве до начала следующей недели
Общество
Онищенко заявил об уверенном поведении оспы обезьян среди людей
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 июля
Мир
Джонсон выразил сожаление об отставке глав минфина и минздрава Британии
Экономика
Россиянам стали чаще навязывать допзащиту при покупке ОСАГО
Мир
Байден ознакомился с письмом арестованной в РФ баскетболистки Грайнер
Мир
Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии
Происшествия
Трансформаторы загорелись на химическом предприятии на Ставрополье
Сюжет:

Число городов — участников проекта «Чистый воздух» вырастет до 41

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2023 году будет участвовать 41 город. Об этом рассказала в среду, 6 июля, вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Дыхание смерти: как выжить в городах с грязным воздухом
В России ситуация лучше, чем во многих других странах

Она подчеркнула, что к 12 городам-участникам в планах прибавить еще 29. Это города с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Городам, где остро стоит проблема качества воздуха, необходимы все механизмы снижения выбросов и улучшения экологической ситуации. Для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя — строгую ответственность за соблюдение экологических норм», — отметила Абрамченко.

Уточняется, что в список на включение попали Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск.

При этом на данный момент в списке участников числятся Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Ранее, 17 апреля, глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что проект «Чистый воздух» будет реализован на два года позднее, чем планировалось ранее, в связи с новыми экономическими реалиями. Таким образом, проект продлен до 31 декабря 2026 года.

Также Козлов отметил, что 1 сентября 2023 года начнется эксперимент по квотированию в новых городах. Министр назвал 2023–2024 годы ключевыми в реализации проекта.

До этого, в январе, сообщалось, что компаниям могут дать возможность получить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек в рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Федеральный проект «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Указ о нем президент Владимир Путин подписал в 2018 году после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Документ предусматривает модернизацию транспорта и производства. На реализацию проекта выделено около 500 млрд рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022