Минприроды продлило срок реализации проекта «Чистый воздух» на два года

Федеральный проект «Чистый воздух» будет реализован на два года позднее, чем планировалось ранее, в связи с новыми экономическими реалиями. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

«Срок реализации федерального проекта «Чистый воздух» продлен на два года — до 31 декабря 2026 года», — приводит его слова ТАСС.

Козлов пояснил, что такое решение ни в коем случае не останавливает проект. По его словам, инвестиционные планы компаний точечно корректируются, но не отменяются.

«Более того, уже в мае мы готовы запустить механизм поддержки для бизнеса, льготные кредиты на экологическую модернизацию», — подчеркнул он.

Глава Минприроды также отметил, что эксперимент по квотированию в новых городах начнется 1 сентября 2023 года. Перечень этих населенных пунктов будет утвержден летом 2022 года. Козлов назвал 2023-2024 годы ключевыми в реализации проекта.

Ранее, 12 января, сообщалось, что компаниям могут дать возможность получить льготные кредиты для компенсации дополнительных издержек в рамках переоборудования энергетических объектов для реализации показателей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Ранее, 15 ноября 2021 года, сообщалось, что предприятия 12 самых грязных городов столкнутся с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу.

По данным федерального проекта «Чистый воздух», к 2024 году компании должны будут уменьшить выбросы на 20%.

Уточнялось, что практически все квотируемые объекты в 12 городах «Чистого воздуха» входят в первую-третью категорию, то есть они и до этого оплачивали свое негативное воздействие на окружающую среду, однако в Росприроднадзоре предложили применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100.