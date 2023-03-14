Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»

Правительство готовит расширение программы «Чистый воздух». Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Правительство сейчас занимается расширением этой программы, <...> что касается Улан-Удэ, то есть разговоры о переходе на электричество, <...> но мне кажется перспективнее переход на газ», — сказал он.

Если будет, по словам главы государства, реализован проект по газотранспортной системе в Китае, то газ получит и Улан-Удэ. В настоящее время все детали этого плана прорабатываются.

«Но можно, конечно, и нужно субсидировать электрическую генерацию <...> но это, как правило, дорого», — добавил Путин.

В июле прошлого года вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что в федеральном проекте «Чистый воздух» в 2023 году будет участвовать 41 город.

Программу «Чистый воздух» запустили пять лет назад в рамках нацпроекта «Экология». Ее цель — улучшить экологическую ситуацию в 12 наиболее загрязненных городах и снизить в них объем выбросов к 2024 году на 22% по отношению к уровню 2017 года.