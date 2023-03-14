Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США

Международное финансовое агентство Moody’s Investors Service снизило оценку всей банковской системы США со стабильной до негативной. Об этом 14 марта сообщил телеканал CNBC.

Эксперты ссылаются на «быстро ухудшающуюся операционную среду», несмотря на усилия американских регулирующих органов по укреплению отрасли.

«Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить динамичное ухудшение операционной среды после оттока депозитов в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY», — говорится в отчете агентства.

Вечером в понедельник Moody’s предупредило, что оно либо понизит прогноз по банковской системе США, либо поставит на пересмотр семь отдельных финансовых учреждений.

Понижая рейтинг всего сектора, рейтинговое агентство отметило экстраординарные действия, предпринятые для поддержки пострадавших банков. Но отмечается, что другие учреждения с нереализованными убытками или незастрахованными вкладчиками всё еще могут подвергаться риску.

Федеральная резервная система уже создала механизм, гарантирующий, что учреждения, сталкивающиеся с проблемами ликвидности, будут иметь доступ к наличным деньгам. Казначейство поддержало программу с помощью средств в размере $25 млрд и пообещало, что вкладчики с более чем $250 тыс. в банках SVB и Signature будут иметь полный доступ к своим средствам.

Ранее во вторник Business Insider сообщил, что банкротство крупнейшего банка США SVB (Silicon Valley Bank) могли спровоцировать публикации в соцсетях. Речь идет о сообщениях в соцсети Twitter, которые значительно усилили беспокойство среди клиентов.

13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. В тот же день президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

О банкротстве в США Silicon Valley стало известно 10 марта, он был закрыт. Банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.