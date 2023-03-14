СМИ раскрыли возможную причину краха Silicon Valley Bank

Банкротство SVB (Silicon Valley Bank) — крупнейшего банка США — могли спровоцировать публикации в соцсетях. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает сайт Business Insider.

В частности, в банкротстве банка винят сообщения в соцсети Twitter, которые значительно усилили беспокойство среди клиентов. В четверг, 9 марта, только в этой соцсети о SVB написали около 200 тыс. раз, причем несколько основателей и руководителей технологических компаний заявили там о выводе денег из банка.

«Квалифицированные в технологической сфере люди, те самые люди, которых SVB обслуживал столько лет, просто не могли удержаться», — отмечают журналисты портала.

Некоторые технические специалисты, работавшие с SVB, удалили твиты, которые они публиковали, признав, что они могли привести к раздуванию проблемы и распространению паники.

Журналисты подчеркивают, что крах банка произошел чрезвычайно быстро, и отмечают, что в этой сфере стоит пересмотреть банковскую систему из-за развития технологий и важности социальных сетей и интернета в обычной жизни.

13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. В тот же день президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.

11 марта стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков — Silicon Valley. Он был закрыт 10 марта. Как отмечало агентство Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года.