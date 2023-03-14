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Гастрономический путеводитель издали в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге появился гастрономический гид. Его на полях международной туристической выставки «Интурмаркет 2023» в Москве представили комитет по развитию туризма Петербурга и журнал Sobaka.ru.

Как уточняет телеканал «78», в 2021 году Петербург первым в России получил статус креативного города ЮНЕСКО в номинации «Гастрономия». Авторы проекта создали специальный путеводитель, который позволяет туристам знакомиться с гастрономической культурой города. В нем рассказывается о высокой кухне, быстро развивающихся экспериментальных гастробарах и стритфутах.

По словам главы комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Леонида Гелибтермана, особый интерес вызывает раздел, где представлены заведения, представляющие петербургскую кухню.

В конце февраля туроператоры сообщили о росте продаж летних туров по России. Поездка в Санкт-Петербург — среди самых популярных направлений, установили в РСТ.

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