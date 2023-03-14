Лавров написал в ООН и ОБСЕ из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры

Глава МИД России Дмитрий Лавров направил письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи как действующему председателю ОБСЕ, в которых рассказал о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ) на Украине. Об этом 14 марта сообщили в МИД РФ.

Министр призвал не допустить выселения монахов из Киево-Печорской лавры и прекратить репрессии против канонической православной церкви на Украине. При этом он привел большое количество фактов гонений, осуществляемых украинской властью. В частности, массовый захват храмов УПЦ и ликвидацию их общин, а также санкции против епископов, лишение архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан.

Лавров добавил, что действия украинских властей представляют собой не что иное, как «грубейшее нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов». Пиком же гонений на каноническое православие на Украине, по мнению дипломата, можно считать недавнее решение киевских властей выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

10 марта стало известно о том, что монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта текущего года. В документе сказано, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, которые связаны с деятельностью религиозных организаций на Украине, уличила монастырь в якобы нарушении условий договора по использованию зданий, принадлежащих государству.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В ноябре прошлого года в результате обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.