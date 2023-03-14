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Подозреваемого в убийстве мужчины в кафе в Подольске арестовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подольский суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве мужчины в подмосковном кафе «Шервуд». Об этом во вторник, 14 марта, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее 27-летний подозреваемый дал признательные показания после задержания. Перед заседанием в беседе с журналистами он опроверг данные о том, что оговорил себя. В содеянном он раскаялся.

Потасовка между посетителями кафе, которая закончилась поножовщиной, произошла 12 марта. Компания молодых людей отмечала день рождения. За соседним столом отдыхали другие посетители. Позже они решили объединиться, обстановка была благоприятной. Однако под утро у гостей заведения произошел конфликт. В результате 23-летний мужчина получил ножевое ранение, позже он скончался от кровопотери.

В распоряжении «Известий» появились кадры первых минут после происшествия — на них видно, как пострадавшего выносят из бара и усаживают в машину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В ведомстве сообщили, что подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Он написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В СК также опровергли появившуюся в СМИ информацию о причастности к убийству хоккеиста клуба «Сочи» и сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема. Было установлено, что во время инцидента спортсмен находился на сборах и среди участников конфликта его не было.

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