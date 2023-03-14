Алексей Жамнов возглавил московский ХК «Спартак»

Алексей Жамнов утвержден на пост главного тренера столичного хоккейного клуба (ХК) «Спартак». Об этом 14 марта говорится в сообщении на сайте клуба.

С 2015 года Жамнов входит в руководство команды, работая на должности вице-президента и генерального менеджера клуба, а затем советника председателя наблюдательного совета и руководителя проекта «Академия «Спартак».

«Алексей Жамнов с 2016 года работал в национальной сборной России, став чемпионом Олимпийских игр (2018), бронзовым призером чемпионата мира (2019) и двукратным победителем Еврохоккейтура (2019, 2021)», — напомнили в клубе.

Главным тренером национальной сборной России он работает с 2021 года, под его руководством россияне выиграли «серебряные» медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его контракт с национальной командой истекает в июне этого года, отмечает «Спорт-Экспресс».

В декабре 2022 года в России прошел Кубок Первого канала. Россияне уступили в решающем матче Белоруссии (4:5 по буллитам) и заняли лишь второе место.

По итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Жамнов и его штаб получили за работу на первенстве оценку «неудовлетворительно».