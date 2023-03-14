В Кремле заявили о стратегическом характере отношений России и Китая

Диалог между РФ и КНР продолжается и носит дружественный, партнерский, стратегический характер, сообщил официальный представитесь Кремля Дмитрий Песков 14 марта на брифинге. Он указал на важность этого взаимодействия, добавив, что и Китай, и Россия большое внимание уделяют вопросу развития двусторонних отношений.

«Каждое общение лидеров двух стран (президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. — Ред.) является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным областям», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что о датах визита Си Цзиньпина в Россию информация появится своевременно. На практике такие визиты обычно анонсируют синхронно по взаимной договоренности сторон, добавил он.

«Мы не объявляли пока ничего [о визите председателя КНР]», — сказал Песков журналистам.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности в мире. Он подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие носит устойчивый и долгосрочный характер, выразив уверенность в продолжении развития военного и военно-технического сотрудничества между странами.

21 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР, член Политбюро Ван И назвал отношения Китая и России прочными «как скала». Также он обратил внимание на то, что эти страны как члены Совета Безопасности ООН ответственны за мир на планете. Ван И прибыл в Москву ранее в этот день, чтобы, в частности, представить китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине. 22 февраля он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

30 декабря минувшего года президент России, общаясь по видеосвязи с Си Цзиньпином, назвал отношения России и КНР в настоящее время лучшими за всю историю. Путин сказал, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, а их отношения являются образцом для держав в XXI веке.