Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире

Двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности в мире. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю по случаю его переназначения на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

«Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире», — подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что российско-китайские отношения носят устойчивый и долгосрочный характер. Он также выразил уверенность в том, что военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем продолжит развиваться, внося весомый вклад в укрепление всего комплекса российско-китайских связей.

«Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между государствами вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — указал Шойгу.

Ранее, 30 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с китайским коллегой Си Цзиньпином, назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. Российский лидер отметил, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, а их отношения являются образцом для держав в XXI веке.

Глава государства также пригласил председателя КНР посетить Москву с государственным визитом весной 2023 года. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с Российской Федерацией.